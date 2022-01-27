Пациентов онкоцентра после заноса Covid-19 отправят на домашний карантин

В областном онкологическом диспансере приостановлена госпитализация пациентов в четырех отделениях. Ранее там были выявлены случаи Covid-19 среди сотрудников медучреждения. Но речи о закрытии онкоцентра не идет, сообщили «Новому Дню» в свердловском оперштабе. Остальные 36 отделений продолжают работу.

«В случае выявления заболевания у пациентов, нуждающихся в перегоспитализации для лечения коронавирусной инфекции, их маршрутизируют в профильные клиники, специализирующиеся на терапии Covid-19. Пациентов с легким течением болезни направят под наблюдение лечащего врача районной поликлиники. Контактные пациенты с отрицательным тестом на коронавирус после соблюдения необходимого семидневного карантина по месту жительства, продолжат лечение в полном объеме. Ожидается, что штатная работа отделений возобновится уже в ближайший понедельник», – пояснили в штабе. Там же подчеркнули, что во время пандемии случаи заноса инфекции в медучреждения неизбежны, поэтому делается акцент на том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Напомним, Covid-19 выявили у четырех сотрудников онкоцентра. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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