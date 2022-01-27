Барам и ресторанам разрешили работать по ночам еще одну неделю

В Свердловской области снова, теперь до 3 февраля, продлили срок, в течение которого бары, рестораны и кафе могут работать в ночное время. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Указ, подписанный и.о. губернатора Алексеем Шмыковым, вступает в силу завтра, 28 января.

Как уже сообщал «Новый День», в предыдущей редакции «коронавирусного» указа заведениям общепита разрешалось работать по ночам до 27 января.

Добавим, в последние дни заболеваемость Covid-19 в Свердловской области растет очень быстрыми темпами, только за минувшие сутки в Екатеринбурге выявлено 986 заражений, а в целом по региону – 1896 новых случаев коронавируса. Это на треть больше, чем накануне.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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