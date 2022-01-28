В свердловских колониях из-за Covid-19 опять запрещены длительные свидания

С понедельника, 31 января, во всех учреждениях, подведомственных ГУФСИН по Свердловской области, запрещены длительные свидания.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, такое распоряжение издал главный государственный санитарный врач – начальник филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России. Краткосрочные свидания проводятся через стекло, все участники встречи должны быть в масках, бахилах и перчатках. Добавим, сейчас в Свердловской области вакцинировано около 16 тысяч осужденных и обвиняемых и более 90% сотрудников УИС.

Напомним, такая мера в колониях уже вводилась дважды – в марте и в октябре 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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