Заключенные снова остались без свиданий из-за Covid-19

Со среды, 28 октября, в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области снова запрещены свидания в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления.

Передачи разрешены, они будут подвергаться дезинфекции. Сотрудники следственных органов и адвокаты продолжат посещать СИЗО с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Напомним, весной такая мера уже вводилась. Свидания во всех учреждениях ФСИН России были отменены из-за Covid-19 16 марта. Несмотря на это, только с марта по июль в Свердловской области коронавирусом переболели десятки осужденных. Краткосрочные свидания в свердловских колониях разрешили с 24 августа, длительные – с 6 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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