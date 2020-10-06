В Свердловских колониях снимают запрет на длительные свидания

В учреждениях ГУФСИН Свердловской области разрешают длительные свидания, которые запретили весной из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе управления, с 6 октября длительные свидания разрешены в ИК-5 (Нижний Тагил), с 5 октября – в ИК-52 (п. Восточный) и ИК-63 (Ивдель). Ранее длительные свидания были разрешены в ИК-10, СИЗО-1 и СИЗО-5 (Екатеринбург), ИК-3 и ИК-16 (Краснотурьинск), ИК-24 и ИК-19 (Тавда), ИК-47 (Каменск-Уральский), ИК-54 (Новая Ляля), ИК-62 (Ивдель), СИЗО-4 (Камышлов), СИЗО-2 (Ирбит), в ИК-46 (Невьянск), КП-59 (Каменск- Уральский) и в Кировградской ВК. На длительное свидание допускаются родственники осужденного при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, справка действует трое суток, также нужна справка об эпидемиологическом благополучии по месту жительства. Людей старше 65 лет на длительные свидания не пускают. У всех посетителей на входе замеряют температуру, будет проверка температуры и во время свидания. Если у кого-то обнаружат повышение температуры или симптомы ОРВИ, то свидание прервут, осужденного переведут в медчасть.

Напомним, с 24 августа в колониях возобновили краткосрочные свидания. Между тем, в Свердловской области усиливают антикоронавирусные меры. Накануне губернатор подписал указ, по которому масочный режим обязателен в общественном транспорте и магазинах, в ТРЦ запретили по выходным работать детским зонам, на концертах должны быть закрыты фан-зоны.

Сегодня стало известно, что больницы снова закрывают под ковидарии, «Новый День» публиковал список.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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