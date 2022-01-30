От «Яблока» на довыборы в думу Екатеринбурга идут зеленые активисты

В свердловском отделении партии «Яблока» определились с кандидатами, которые будут участвовать в довыборах Екатеринбургском думы.
По избирательному округу №2 в Верх-Исетском районе выдвигается председатель общественного движения «Зеленый фронт» Сергей Лоскутов. В округе №10 в Ленинском районе будет баллотироваться общественник Александр Куделькин. Он прославился во время выступления горожан против реконструкции парка XXII Партсъезда, в частности, активист хотел судиться с бывшим мэром Александром Высокинским.
Ранее своих кандидатов уже назвали «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Коммунисты примут решение 31 января. Также на довыборы заявилась партия «Российский общенародный союз», которая обозначит своих кандидатов 2 февраля. Напомним, выдвижение кандидатов продлится до 18 часов 4 февраля. Дополнительные выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 27 марта.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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