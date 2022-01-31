Свердловская школьница победила на международном конкурсе по математике

Ученица 11-го класса гимназии № 41 из Новоуральска Ирина Шатова победила на VIII Международном конкурсе GS Group по математике «Я Решаю!».

В департаменте информполитики сообщили, что конкурс стартовал в сентябре 2021 года. В нем приняли участие старшеклассники из 78 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Германии, Южной Кореи. Кроме того, в конкурсе участвовали ребята из Северной Америки, Австралии и Африки.

Финал прошел в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, до него дошли 30 участников. Девять человек, в том числе Ирина Шатова, признаны победителями. Все они награждены именной годовой стипендией в размере 15 000 рублей в месяц. Ее холдинг GS Group будет выплачивать ребятам в течение первого года обучения в вузе при поступлении на предусмотренные условиями конкурса технические специальности.

Лучшим из числа учеников 9-х и 10-х классов предоставлена возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Также все победители получили в подарокэлектронную технику.

Фото из паблика «Новый город» «ВКонтакте»

Новоуральск, Елена Владимирова

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