Жители Среднего Урала стали больше вкладывать в акции и облигации: портфель инвесторов вырос до 230 миллиардов рублей

Жители Свердловской области в последние годы все чаще выбирают инвестиции, а не банковские вклады, как способ накопления и сохранения денег. За 2021 год портфель инвесторов в регионе вырос на 29% – до 230 миллиардов рублей. Но эксперты считают, что инвесторам-новичкам не хватает финансовой грамотности, и они могут потерять свои средства.

«Рост на фондовом рынке действительно происходит. Портфель инвесторов, которые вкладывают через брокеров и доверительных управляющих, на территории Свердловской области составлял 230 миллиардов рублей на конец третьего квартала 2021 года. Это на 29% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Количество индивидуальных инвестиционных счетов тоже выросло: на 1 января 2022 года открыто 159 тысяч счетов – это на 38% больше, чем было 1 января 2021 года», – рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфакс Урал».

«Средний чек» обычного инвестора не такой уж большой – несколько десятков тысяч рублей (точных данных нет). Сегодня инструменты фондового рынка позволяют инвестировать даже от 100 рублей.

Однако, по словам экспертов, инвесторам-новичкам не хватает финансовой грамотности.

«Это, во-первых, показали результаты экзаменов (с октября 2021 года такой тест нужно сдавать, чтобы пользоваться некоторыми недоступными без экзамена инструментами, – прим. ред.). Достаточное количество инвесторов этот тест не сдали. Во-вторых, мы видим, что вновь вошедшие на фондовый рынок участники часто действуют не через профессионалов – не через брокеров или доверительных управляющих. Пытаются инвестировать самостоятельно, что приводит к ошибкам и может привести к потере денег», – отметил Рустэм Марданов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»