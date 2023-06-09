За три месяца число брокерских счетов свердловчан выросло на 7% и перевалило за миллион

Жители Свердловской области в этом году стали активнее вкладывать деньги в инвестиции. Число открытых брокерских счетов впервые превысило 1 миллион, а объем активов в первом квартале вырос на 13% и составил 150 миллиардов рублей. Это – максимальный квартальный приток средств физлиц с конца 2021 года.

«Почему вырос объем вложений розничных инвесторов на фондовом рынке? Во-первых, это связано с ожиданием дивидендных выплат. Во-вторых, часть населения при склонности к сберегательной модели поведения ищет более высокую доходность относительно ставок по вкладам, которые предлагают банки, – отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. – Однако большинство клиентов брокеров имеет небольшие средства: только на семи счетах из восьми сумма активов превышает 10 тыс. рублей. Такая тенденция наблюдается в целом по стране».

В этом году несколько изменилась структура портфеля частных инвесторов. В основном люди вкладывают в акции крупных российских компаний, облигации федерального займа и облигации крупных российских эмитентов, например, банков, компаний строительного сектора, – сообщили в Уральском ГУ Банка России. Розничным инвесторам по-прежнему запрещено покупать ценные бумаги недружественных эмитентов; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги. В Банке России начинающим и будущим инвесторам напоминают: инвестиции, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы государством Чем выше потенциальная прибыль от инвестиций, тем выше риск потерять все деньги. Чтобы получить доступ к более широкому перечню инструментов, неквалифицированному инвестору придется пройти специальное тестирование у брокера. Оно не сделает неквалифицированного инвестора квалифицированным, но расширит его возможности для вложения средств.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»