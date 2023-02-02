Жители Свердловской области стали больше денег держать на вкладах, меньше – в инвестициях

Объем вкладов в банках Свердловской области за год вырос на 9% и достиг 907 миллиардов рублей. А вот на брокерских счетах денег стало меньше: крупные инвесторы вывели свои средства в менее рисковые активы.

Как рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин, в 2022 году банки заметили два периода оттока средств: в феврале и октябре. Люди пошли забирать деньги со вкладов, когда объявили начало специальной военной операции, а затем – после новостей о мобилизации. Но по итогам года все равно наблюдался прирост на 9%. Сейчас в банках хранится 907 миллиардов рублей жителей Свердловской области.

«В 2022 году сильно изменилось поведение клиентов. Да, люди пошли в банки, стали снимать деньги. Но в общем-то достаточно небольшая часть населения и бизнеса. Основная масса сохранила доверие к банковсому сектору», – прокомментировал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

А вот на брокерских счетах жителей Свердловской области денег стало меньше. Точную цифру по итогам года Сергей Коровин назвать не смог, но тенденцию подтвердил.

«Количество розничных инвесторов в Свердловской области выросло за счет новичков. При этом общий объем средств на брокерских счетах снизился. Это может говорить о том, что часть богатых клиентов предпочли в условиях неопределенности средства вывести, – прокомментировал Сергей Коровин. – Что касается прогнозов по рынку инвестиций, сейчас даже базовые прогнозы по экономическому росту в отношении России пересматривают в сторону положительных. Есть основания говорить, что если экономика подтвердит это – что она уже совершила переход из адаптационного периода и перешла к росту – это создаст базу для роста доходов, и соответственно, для роста интереса инвесторов к инструментам фондового рынка».

Евгений Болотин добавил: «У брокеров и инвесторов есть присказка: продавай, когда дорого – покупай, когда дешево. Рынок бумаг России сейчас крайне дешев. Рынок упал процентов на 50 по сравнению с тем, что было. Смысл посмотреть на инвестиции, как на канал получения прибыли, для инвесторов есть».

Что касается кредитов, то объем выдачи новых займов снизился в 2022 году на 10%. Эксперты связывают это с тем, что некоторые граждане испытывали трудности с исполнением ранее взятых обязательств. В этих условиях были востребованы механизмы реструктуризации долга. И общий портфель кредитов физлицам вырос на 9%, основным драйвером осталась ипотека – рост портфеля за год составил 17%. По закону о кредитных каникулах было реструктуризовано 30 тысяч кредитов физлицам на сумму 13 миллиардов рублей (2% от общего портфеля).

Как ранее писал «Новый День», по итогам двух кварталов 2022 года количество физлиц, открывших счета у брокеров, выросло почти на 180 тысяч, а вот объем портфелей инвесторов с просел на 83,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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