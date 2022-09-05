С начала года портфели свердловских инвесторов похудели на 83,6 миллиарда рублей: объясняем, почему

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество розничных инвесторов: люди ищут альтернативу банковским вкладам, желая накопить денег. Но несмотря на рост числа брокерских счетов, объем портфелей с начала 2022 года просел на 83,6 миллиарда рублей. В Банке России связывают это с падением курса доллара и последующей валютной переоценкой активов, а также с продажей иностранных акций и облигаций.

По данным Банка России, в Свердловской области с конца 2021 года количество физлиц, открывших счета у брокеров, выросло почти на 180 тысяч – сегодня таких почти 834 тысячи человек. Еще 31 тысяча человек пользуются услугами доверительного управления. А вот общий объем активов в портфелях, напротив, сократился.

По данным за два квартала 2022 года, на брокерских счетах свердловчан находились активы стоимостью 121,3 миллиарда рублей плюс 12,3 миллиарда денежных средств. Кроме того, 19,4 миллиарда были размещены в портфелях на доверительном управлении. Итого – 153 миллиарда рублей. Для сравнения: за четыре квартала 2021 года эта сумма составляла 236,6 миллиарда рублей, по данным на конец первого квартала 2022 года – 192,8 миллиарда рублей.

В обзоре фондового рынка от Банка России говорится, что причин несколько.

«Истечение срока коротких депозитов, открытых по высоким ставкам в марте, не привело к значительному притоку новых средств на фондовый рынок. В основном на рынок приходили инвесторы с небольшими объемами вложений, – поясняют в Банке России. – При этом курс доллара к рублю за второй квартал 2022 года снизился на 39%. Это привело к отрицательной переоценке иностранных активов в портфелях. Кроме того, в апреле продолжался вывод активов клиентами, который частично был компенсирован притоком средств в мае – июне. В результате действия данных факторов средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании снизился в II квартале 2022 г. с 290 до 211 тыс. рублей».

Также отмечается, что рекордно (до показателей 2019 года) увеличилось количество брокерских счетов, по которым не совершалось вообще никаких сделок: клиенты не покупали и не продавали акции и облигации. Многие заняли выжидательную позицию, не желая фиксировать убытки в период падения акций. Кроме того, сейчас невозможно купить либо продать некоторые иностранные активы, они «заморожены» из-за невозможности переводов между российскими и иностранными депозитариями.

Несмотря на все риски, возможную заморозку иностранных акций, свердловчане продолжают открывать все новые брокерские счета. При этом финансовая грамотность новых игроков биржи оставляет желать лучшего, считают эксперты. Чтобы немного обезопасить новичков, с 1 сентября Банк России поменял порядок тестирования неквалифицированных инвесторов.

«Новый порядок предусматривает ротацию вопросов на знание финансовых инструментов. Инвестор по-прежнему должен отвечать на четыре вопроса, но они будут выбираться из восьми случайным образом и с учетом того, чтобы в каждую комбинацию включались задания разной сложности, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Это позволит снизить вероятность прохождения теста путем перебора вариантов ответов, а значит, и вероятность покупки сложного инструмента без адекватной оценки человеком своих знаний и принимаемых рисков. Все вопросы будут в публичном доступе, и инвесторы смогут заранее по ним подготовиться».

По мнению разработчиков, тестирование позволит инвестору понять, что именно он покупает и насколько сильно рискует своими деньгами. До конца года планируется увеличить количество вопросов в базе по каждому инструменту требующему проведения тестирования, до 11. Напомним, также обсуждается увеличение минимального порога для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 до 30 миллионов рублей. А «неквалам» могут запретить покупку/продажу иностранных активов. Эти и другие предложения обсуждаются с законодателями, участниками рынка и правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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