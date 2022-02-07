В минздраве рассказали, почему закрывают стационары в детских больницах

В Министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили, что дневные стационары в некоторых детских больницах закрыли. «Приоритетным является оказание помощи детям с неотложными состояниями, связанными с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Оказание плановой медицинской помощи сохранено, но ограничено в ряде подразделений детской городской больницы № 11 в Екатеринбурге, учитывая повышенную заболеваемость детей новой коронавирусной инфекцией», – говорится в ответе минздрава на запрос «Нового Дня».

В ведомстве также сообщили, что дневной стационар городского детского кардиологического центра и дневной неврологический стационар продолжают работать. Когда возобновят работу стационары ДГБ № 11, в минздраве не ответили, как не ответили и на вопрос, какие еще дневные стационары в детских больницах закрыты.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал, что в детской больнице № 11 перестали принимать на лечение детей в дневные стационары. Родителям сообщили, что отделения закрыты из-за коронавируса. Тем, у кого было направление на начало февраля, придется получать новые – когда стационары откроются.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»