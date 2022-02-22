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Вакцинация детей началась

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Вторник, 22 февраля 2022, 09:03 мск

Новости Екатеринбург

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Дневные стационары в детских больницах возобновили работу

В Екатеринбурге дневные стационары детских больниц снова начали принимать на лечение после приостановки работы почти на три недели. В частности, открылись отделения в ДГБ № 11.

Как писал «Новый День», дневные стационары в Екатеринбурге стали закрывать в конце января. Причиной был взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В минздраве тогда пояснили, что «приоритетным является оказание помощи детям с неотложными состояниями, связанными с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией Covid-19». Поэтому оказание плановой медицинской помощи было ограничено.

На этой неделе дневные стационары возобновили работу. В частности, открылись отделения в детской городской больнице № 11. Родители пациентов рассказывают, что ограничений никаких нет. ПЦР-тесты для приема на лечение сдавать не надо.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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