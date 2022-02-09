Куйвашев с подчиненными заигрались: губернатор получил новую порцию негатива

В то время как взрослые свердловчане мерзнут в очередях в поликлиники, а дети сидят на дистанте, губернатор Евгений Куйвашев, чиновники областного правительства, депутаты заксобрания и мэры проводят время гораздо насыщеннее.

Губернатор выложил в своем инстаграме видеозапись, на которой команда областного правительства играет в волейбол с депутатами, и сопроводил ее подписью: «Сегодня правительство и Заксобрание впервые сразились в волейбол. Я так люблю эту игру, но в этот раз не смог участвовать, нога еще не восстановилась после травмы. Пришлось болеть и немножко подсказывать депутатам». Спортивный зал, где проходила игра, вполне узнаваем: он находится в лечебно-оздоровительном комплексе правительства Свердловской области «Гранатовая бухта» в поселке Верхняя Сысерть.

Подписчики Евгения Куйвашева немедленно возмутились тем, что чиновники не отказывают себе ни в чем, тогда как детские спортивные секции указом губернатора временно закрыты из-за коронавируса. Такая ситуация кажется избирателям «позорной» и «абсурдной». «То есть нам запретили проводить тренировки, а у нас на следующей неделе уже Всероссийские важные соревнования. А вам позволительно?! Как то не справедливо…», – пишет пользователь ek.ve.al. «Детям все отменили, подготовку к Всероссийским соревнованиям, тренировки запретили, по домам закрыли… Хоть бы уже не выкладывали… и так уже не остаётся к вам уважения. Извините», – вторит nadiaekhlakova.

Многие пользователи в очередной раз обратили внимание на то, что и губернатор, и его соратники находится в закрытом помещении без масок, и обвинили их в «двойных стандартах». «Дети не могут в секцию горных лыж попасть, на открытом пространстве, свежем воздухе, это индивидуальный вид спорта. Тут толпа в душном зале. Что за бред?! Верните детям спорт!», – возмущается nikolai.kamen. «Двойные стандарт и разделение общества во всей красе. Современная Россия», – делает вывод petrnovoselov. «Вас бы сейчас в поликлиники, ох наигрались бы в очередях, товарищи», – резюмирует annagalkina6089.

Добавим, волейбол – не единственная игра, в которую играли вчера в правительственном санатории. Главам муниципалитетов, которых тоже пригласили в «Гранатовую бухту» со всей области, пришлось выдержать куда более сложную программу – они, по данным агентства, участвовали в деловых играх под руководством известного уральского политтехнолога Андрея Мозолина. Мероприятие стало одним из этапов подготовки к сентябрьским выборам губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», на прошедшей в конце января региональной конференции «Единой России» Евгений Куйвашев был избран руководителем областного отделения партии. Большинство мэров к этому дню тоже уже стали руководителями местных ячеек – в преддверии выборов Куйвашев решил подпереть властную вертикаль партийной. Между тем эксперты не уверены, что ему это поможет. «Рейтинг партии вряд ли от этого поднимется, а вот люди, которые возглавили отделение, весь негатив, который вызовет у населения деятельность «Единой России», возьмут на себя», – считает, например, политтехнолог Михаил Коробельников.

Напомним, Евгений Куйвашев до сих пор не сделал публичного заявления о собственном участии в губернаторских выборах – ждет встречи с президентом Владимиром Путиным. Но у главы государства, как показывает информационная повестка последних недель, пока на первом месте стоят совершенно другие вопросы – прежде всего, связанные с внешней политикой. Тем не менее, можно не сомневаться: на Старой площади внимательно наблюдают за всеми событиями, происходящими в «выборных» регионах, и когда придет время – выводы будут сделаны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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