В свердловском отделении ЕР сменилась власть. Поможет ли это Куйвашеву

Избрание Евгения Куйвашева секретарем свердловского отделения ЕР соответствует федеральным трендам. То, что его замами стали бывший секретарь Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов и известный спортсмен Сергей Карякин, вполне логично. Но принесут ли эти перестановки положительный эффект, можно будет говорить только по итогам губернаторских выборов, считают опрошенные «Новым Днем» политологи.

Так, политконсультант Михаил Коробельников отмечает, что в СССР сращивание партийного и государственного аппарата было эффективно, так как КПСС действительно была управляющей и «цементирующей» силой. В отличие от нее, «Единая Россия» как партия скорее исполнитель и выступать в качестве какого-то цементирующего фактора не может. И вообще на областной власти последние кадровые перемены в ЕР могут сказаться не лучшим образом. «Рейтинг партии вряд ли от этого поднимется, а вот люди, которые возглавили отделение, весь негатив, который вызовет у населения деятельность «Единой России», возьмут на себя», – считает Коробельников. Он также прокомментировал назначение заместителей секретаря: «Алексей Орлов входит в группу принятия решений Куйвашева. Шептий знает, как управлять всей партийной системой в такой сложной области, как Свердловская, как это работает в Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске. Не факт, что это знает Куйвашев. Чемезов, в соответствии со своей должностью, станет «глазами и ушами». Автогонщика Сергея Карякина, скорее всего, назначили для обновления имиджа». Судить об эффективности принятых решений пока преждевременно, считает Коробельников, но каких-то прорывов от свердловских единороссов ожидать все же сложно.

Политолог Сергей Мошкин предполагает, что вряд ли Евгений Куйвашев сам захотел возглавить отделение. «Думаю, что это была не его инициатива, ему это настоятельно рекомендовали в АП. Возникает вопрос – как он будет заниматься партийной работой. Возможно, чисто номинально. То, что Шептия оставили первым замом, неудивительно. Он проработал в этой системе много лет, знает, как выстроен весь процесс – вопросы отчетности, кадров, проведения конференций. Новация – это то, что привлекли Алексея Орлова, – считает Мошкин. – Какой-то особой необходимости в этом не было, в Екатеринбурге даже городского отделения ЕР как такового никогда не было. Ему как мэру довольно странно будет заниматься партийным строительством. Но Екатеринбург – это треть избирателей области. Теперь на Орлова возложили персональную ответственность за результат выборов на территории Екатеринбурга, которая всегда была для Куйвашева проблемной, в отличие от остальной области. Назначение Чемезова – понятно, выборы – это его сфера деятельности: и проведение праймериз, и работа с главами муниципалитетов, которые сейчас стали секретарями местных отделений». Назначение гонщика Сергея Карякина заместителем по работе со сторонниками Мошкин оценил как «вишенку на торте», которая должна привлечь к партии внимание молодежи: «Смотрится хорошо, улыбается, молодой, амбициозный». Относительно последствий перестановок Мошкин сказал: «Вскрытие покажет. Вскрытие избирательных урн».

Как уже сообщал «Новый День», в субботу, 22 января, в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция СРО ЕР. На ней Евгений Куйвашев был избран секретарем отделения, также были избраны новые составы политсовета и президиума, назначены заместители секретаря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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