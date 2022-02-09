Жителей Екатеринбурга опрашивают о довыборах в Госдуму

В Екатеринбурге начались телефонные соцопросы избирателей, по всей видимости, приуроченные к довыборам в городскую думу по двум одномандатным округам – № 2 и № 10.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Евгения, на этой неделе ей позвонила на личный мобильный телефон некая Наталья, которая представилась сотрудником Исследовательского фонда «Социум» и предложила ответить на несколько вопросов, «связанных с довыборами депутатов Государственной думы». Впрочем, узнав, что абонент зарегистрирован в Железнодорожном, а не в Ленинском административном районе Екатеринбурга, оператор сама отказалась от разговора, сообщив, что информация по Железнодорожному району уже не нужна, ее якобы достаточно.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас проходит кампания по довыборам депутатов городской думы. На два депутатских места в избирательных округах № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Ленинский) претендуют 18 человек. Но к сегодняшнему вечеру список может сократиться, так как шести соискателям нужно до этого времени собрать подписи избирателей в свою поддержку. По мнению политологов, в предстоящей кампании не стоит ожидать яркой конкурентной борьбы. Победители уже известны заранее, а оппозиционные силы участвуют в довыборах скорее для галочки. Довыборов же в Госдуму в Свердловской области сейчас нет и в обозримом будущем не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»