В Екатеринбурге начался день митингов (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге должны состояться по меньшей мере три митинга: два в поддержку российских олимпийцев и один – «За мир».

Интересно, что две акции в поддержку Олимпийской сборной нигде не анонсировались, но их организаторы первыми подали уведомления в МОБ (по электронной почте), заняв сразу все популярные площадки в центре города: площадь Труда, Исторический сквер, Октябрьская площадь, площадь Коммунаров, причем время проведения мероприятий (согласно уведомлению) растянулось на весь день.

Организатор акции Дамир Ямбушев сегодня рассказал, что у театра драмы и на Октябрьской площади акции в поддержу российских спортсменов не будет по техническим причинам.

Об этих митингах стало известно только тогда, когда министерство общественной безопасности предложило другим активистам – организаторам митинга «За мир» – провести свои акции в других местах, например, в Основинском парке или сквере им. Джавахарлала Неру.

В итоге сразу несколько заявителей митинга «За мир» приняли решение не проводить несогласованных акций в центре, а собраться сегодня, 12 февраля, на площадке, согласованной МОБом по уведомлению Ирины Скачковой – в парке Южный на Ботанике. Начало акции назначено на 14.00. Организаторы приглашали туда представителей парламентских партий, но официального ответа дождались только от ЕР. Партия власти заявила, что доверяет внешнеполитическому курсу правительства РФ, и видит в нем больше пользы, чем в митингах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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