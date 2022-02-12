На Ботанике начался митинг «За мир!» (ФОТО)

В Южном парке Екатеринбурга начался митинг «Екатеринбург – за мир!», согласованный с областным министерством общественной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы – Ирина Скачкова и Владимир Собянин. Заявленная тема мероприятия – «За дружбу и мирное сосуществование всех народов». Планируется, что на митинг придет около 100 человек. Пока собралось около 40 участников.

Напомним, ранее в МОБ было поданы и другие уведомления о проведении антивоенного митинга. Организаторы, в частности, Игорь Филиппов и Вера Мангилева, просили согласовать им акцию на площади Труда или на Октябрьской площади, но получили ответ, что другой организатор подал уведомление раньше них о проведении на обеих площадках акции в поддержку олимпийской команды России. Как уже сообщал «Новый День», на площади Труда действительно сегодня проходит публичное мероприятие в поддержку спортсменов, но весьма немногочисленное – не более 20 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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