Пенсионер убил жену из ружья, потому что она болела и он от этого устал

В Среднеуральске 67-летний мужчина из ружья застрелил собственную 65-летнюю жену. По словам знакомых, женщина в последнее время сильно болела, и мужу это надоело. Он напился и убил супругу. При этом пенсионер, якобы, хотел покончить и с собой, но вместо этого второй выстрел произвел в шкаф. Сейчас мужчина задержан, он сильно пьян.

Инцидент произошел сегодня днем в Среднеуральске. Выстрелы раздались около 13 часов дня. Сначала очевидцы сообщали, что пьяный мужчина стреляет по прохожим. Но слухи не подтвердились. Оказывается, выстрелов было всего два: одним мужчина убил свою жену, которая лежала на кровати.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в дежурную часть №28 Среднеуральска поступило в 13:12.

«Звонил знакомый подозреваемого, Сообщалось о том, что мужчина убил собственную супругу и то же самое хочет сделать с собой. Личный состав территориального ОВД был сразу же поднят по тревоге. Микрорайон, где все случилось, оцепили, создав зону безопасности, в оцеплении задействовалось порядка 60 полицейских», – рассказал Горелых.

Два часа полицейские вели переговоры с 67-летним пенсионером, чтобы он добровольно сдался и сдал оружие. После этого он без сопротивления сдался силоваикам. Участие в операции бойцов СОБРа не понадобилось.

«Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1954 г.р., а убитой женщиной – его супруга, 1956 г.р., оба пенсионеры. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. «Ствол» изъят. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим – это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один – в супругу, и еще один – в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого. Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП снято», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Пенсионеру в ближайшее время собираются вынести обвинение и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Также мужчину ждет психиатрическая экспертиза.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли вещдоки. Тело убитой женщины направлено на экспертизу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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