Следствие требует ареста пенсионера, застрелившего безнадежно больную жену

Представители следственного комитета будут требовать ареста пожилого мужчины, который обвиняется в убийстве своей тяжело больной жены.

Как сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, заседание по избранию меры пресечения фигуранту состоится завтра, в Верхнепышминском городском суде.

Напомним, по версии следствия, вчера, 13 февраля, 67-летний мужчина застрелил из ружья 65-летнюю жену. По словам знакомых, женщина в последнее время тяжело болела, и мужу это надоело. Он напился и убил супругу. При этом пенсионер якобы хотел покончить с собой, но вместо этого выстрелил в шкаф.

Два часа полицейские вели с пенсионером переговоры, чтобы он добровольно сдался и сдал оружие. В конце концов он согласился. Участие спецназа не понадобилось. Сейчас задержанный находится в ИВС.

«Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим – это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один – в супругу, и еще один – в шкаф), – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. – Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого», – отметил полковник Горелых.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»