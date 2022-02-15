Пенсионера, застрелившего жену, арестовали на два месяца

Пенсионера из Среднеуральска, который застрелил свою жену, арестовали на два месяца.

Сегодня в Верхнепышминском городском суде назначили меру пресечения 67-летнему Виктору Меньшикову, который застрелил свою больную 65-летнюю жену. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, пенсионер взят под стражу до 13 апреля 2022 года. Ареста Меньшикова требовал следственный комитет. Известно, что мужчина признал свою вину.

Как ранее писал «Новый День», среднеуралец обвиняется в том, что 13 февраля из ружья застрелил свою жену, которая долгое время тяжело болела. Мужчина совершил два выстрела – один в супругу, а другой в шкаф. На теле женщины, которое сотрудники полиции обнаружили в квартире, лежал букет цветов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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