Статус – «все сложно». В мэрии прокомментировали отношения с ГИБДД

В администрации Екатеринбурга признались, что у них «сложные отношения» с ГИБДД. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. Исходя из его слов, виновник недопонимания между двумя структурами, скорее, Госавтоинспекция, нежели «серый дом». «Что наша ответственность, что их ответственность – снизить аварийность. Но некоторые их мероприятия не снижают аварийность», – подчеркнул Бубнов.

Он привел в пример ужасное ДТП на улице Малышева, где предположительно находившийся в состоянии опьянения мажор Владимир Васильев, разогнавшись до 200 км/ч на чужой машине, спровоцировал ДТП с гибелью двух молодых мужчин. После этой аварии ГИБДД отправила в администрацию предписание – повесить на этом участке улицы ограничивающие знаки, что, по словам Бубнова, все равно не решило бы проблемы. Аналогично в Госавтоинспекции поступили после ДТП у оперного театра, когда иномарка, проехавшая на красный свет, вылетела на тротуар, сбив семерых человек, один из которых потом скончался от полученных травм в больнице. «Надо ни жить ни быть было поставить после этого ДТП оградки на Мамина-Сибиряка. А они от ДТП не спасают, если машина на красный свет едет», – заметил вице-мэр.

«Моя точка зрения – любое мероприятие до абсурда можно довести. В каких-то вопросах мы этим и занимаемся. Те же оградки не приводят к уменьшению погибших», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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