Техникумы и колледжи выходят с дистанта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз обновил свой указ о противоковидных мерах.

Как сообщили в департаменте информполитики, с понедельника, 21 февраля, в регионе отменяется режим дистанционного образования в профессиональных образовательных организациях – техникумах и колледжах всех форм собственности.

Как уже сообщал «Новый День», с 17 февраля к тренировкам и очным занятиям приступили школьники. Вузы должны самостоятельно принимать решение – выводить студентов на занятия или нет.

Напомним, дистант для школ, учреждений дополнительного образования и колледжей ввели в Свердловской области с 1 февраля. В школы продолжали ходить только старшеклассники.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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