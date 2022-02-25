Завтра в Екатеринбурге состоится согласованный антивоенный пикет

В субботу, 26 февраля, в Екатеринбурге все же состоится согласованное с властями антивоенное мероприятие.

Как рассказал «Новому Дню» член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин, завтра с 13:00 до 16:00 на перекрестке улиц Попова и Хохрякова (напротив БЦ «Палладиум») пройдет сбор подписей против войны. Место проведения акции согласовано с министерством общественной безопасности.

Напомним, ранее организаторы планировали провести свой пикет на площади Труда, о чем и уведомили МОБ еще 21 февраля. Но оказалось, что еще раньше это сделало екатеринбургское казачье общество «Исетская линия»: оно намерено провести завтра на площади Труда митинг в поддержку Донбасса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»