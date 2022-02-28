В правительстве объяснили, почему на концерт можно, а на митинг – нельзя

В Свердловской области указом губернатора региона запрещены публичные массовые мероприятия с 27 февраля по 7 марта включительно. Официально это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Помимо запланированных митингов и акций в регионе проходит большое количество мероприятий с участием большого количества людей – концерты, спектакли, спортивные состязания.

Как пояснили «Новому Дню» в департаменте информполитики Свердловской области, культурно-массовых мероприятий, где надо покупать билеты, запрет не коснется: «Новой редакцией указа об особом режиме ограничена возможность на проведение публичных – то есть открытых и общедоступных для неопределенного круга людей акции».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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