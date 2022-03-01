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Вторник, 1 марта 2022, 16:37 мск

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Либертарианцы хотят провести антивоенный митинг в Екатеринбурге

Активисты либертарианской партии России подали заявку на проведение 12 марта антивоенного митинга в Екатеринбурге. Они хотят собрать около 1000 человек на площади Обороны перед памятником уральцам, ковавшим Победу. Уведомление о митинге принято министерством общественной безопасности Свердловской области, теперь организаторы ждут ответа.

Либертарианская партия существует в России с 2008 года. Уральские сторонники движения выступают за «свободную экономику, независимое местное самоуправление, суверенитет личности и против цензуры в интернете» – так написано на их сайте. Активисты регулярно выступают с одиночными оппозиционными пикетами в Екатеринбурге.

Напомним, в Свердловской области действует запрет на публичные массовые мероприятия до 8 марта. Официальная причина – подъем заболеваемости Covid-19 в регионе. При этом ограничения не коснутся культурных и развлекательных мероприятий, сообщили ранее «Новому Дню» в областном правительстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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