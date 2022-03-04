Чиновники запретили проводить антивоенный митинг в Екатеринбурге из-за коронавируса

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало либертарианцам в проведении антивоенного митинга в Екатеринбурге. Активисты хотели собрать порядка тысячи человек на площади Обороны в субботу, 12 марта. В ответе МОБ указано, что столь массовое публичное мероприятие противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«На день рассмотрения вашего уведомления подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории региона остается на достаточно высоком уровне», – говорится в документе. В связи с этим чиновники предложили организаторам перенести дату акции на более поздний срок.
Напомним, запрет на ограничение публичных массовых собраний в Свердловской области действует по 8 марта. При этом ограничения не касаются культурных и развлекательных мероприятий.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube