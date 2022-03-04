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Пятница, 4 марта 2022, 10:27 мск

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Чиновники запретили проводить антивоенный митинг в Екатеринбурге из-за коронавируса

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало либертарианцам в проведении антивоенного митинга в Екатеринбурге. Активисты хотели собрать порядка тысячи человек на площади Обороны в субботу, 12 марта. В ответе МОБ указано, что столь массовое публичное мероприятие противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«На день рассмотрения вашего уведомления подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории региона остается на достаточно высоком уровне», – говорится в документе. В связи с этим чиновники предложили организаторам перенести дату акции на более поздний срок.

Напомним, запрет на ограничение публичных массовых собраний в Свердловской области действует по 8 марта. При этом ограничения не касаются культурных и развлекательных мероприятий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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