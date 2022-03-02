Группа екатеринбуржцев пришла в прокуратуру с просьбой проверить действия Путина (ФОТО)

Сегодня к зданию прокуратуры Свердловской области пришло около 40 человек, которые просят дать оценку действиям президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько человек раздают пришедшим текст обращения, распечатанный на листе бумаги, который нужно только подписать.

Некоторые приходят уже с готовыми заявлениями. Одни опускают их в ящик для обращений, другие ждут, чтобы войти в здание.

За ситуацией наблюдают сотрудники полиции, которые просят граждан не толпиться и снимают происходящее на видео.

В обращении говорится, что его авторы требуют оценить законность действий президента в связи с проведением военной спецоперации на Донбассе.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»