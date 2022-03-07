Boeing приостановил покупку титана у «ВСМПО-Ависма» – металлургической компании в Верхней Салде Свердловской области.

Компания является крупнейшим в мире поставщиком титана. Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на Дмитрия Осипова – генерального директора компании, «ВСМПО-Ависма» и Boeing сотрудничают 25 лет. Металлургическая компания считалась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для моделей (737, 787, 777).

Директор «ВСМПО-Ависма» отмечает, что Boeing не расторгал контракт, а только приостановил его.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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