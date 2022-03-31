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Четверг, 31 марта 2022, 16:28 мск

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Массовых сокращений на свердловских предприятиях не будет

На уральских предприятиях, попавших под западные санкции, не будет ни массовых сокращений, ни освобождения от работы. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Свердловской области Василий Козлов, отвечая на вопрос о таких гигантах, как УВЗ, «ВСМПО-Ависма», КУМЗ.

«Я немножко знаком с ситуацией в Верхней Салде. Два года назад там действительно людей частично отправляли на неполный рабочий день, отправляли в отпуска, на неполную занятость, но это не было связано с текущим моментом. Сейчас ни массовых сокращений, ни освобождений от работы не будет, смею вас заверить. Это первый или второй вопрос в деятельности правительства Свердловской области, – заявил чиновник. – Тот вопрос, который вы обозначили, носит временный характер. На УВЗ был локальный вопрос, и он скоро будет решен».

Напомним, 25 февраля Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех») вошел в список российских предприятий, на которых наложены санкции правительства Великобритании. Также ограничения коснулись «Аэрофлота», Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и «Тактического ракетного вооружения». А 7 марта стало известно, что Boeing приостановил покупку титана у «ВСМПО-Ависма» – металлургической компании в Верхней Салде Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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