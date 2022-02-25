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Пятница, 25 февраля 2022, 09:56 мск

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Уралвагонзавод попал под санкции Великобритании

Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех») вошел в список российских предприятий, на которых наложены санкции правительства Великобритании. Также ограничения коснутся «Аэрофлота», Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и «Тактического ракетного вооружения». Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, активы примерно 100 физических и юридических лиц из России будут заморожены.

Утром 24 февраля российские власти начали специальную военную операцию на Донбассе. В ответ Евросоюз и США пообещали принять «сокрушительный» пакет санкций против России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Санкции против России

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