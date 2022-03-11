Facebook перестал стесняться. Эксперт объяснил, почему американская соцсеть разрешила хейтить российских военных

Американская компания Meta разрешила писать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram. Также компания не будет удалять комментарии с негативными пожеланиями в адрес действующих президентов России и Белоруссии в контексте обсуждений конфликта на Украине. По просьбе «Нового Дня» политтехнолог Платон Маматов объяснил, что означает это решение.

«В пространстве Facebook и Instagram все это де факто уже существовало. И раньше там были призывы в адрес российских военных, российских граждан, были сборы денег и волонтеров для военных действий. Ничего нового мы не наблюдаем. Но важно, что теперь Meta объявила об этом официально. То есть, раньше компания называла себя независимой площадкой. Говорилось: у нас свобода слова, мы против любого хейтспича (язык вражды – прим. ред.). Не допускается разжигание ненависти к этническим и социальным группам, религиозным конфессиям. А сейчас хейтспич вроде как нельзя, но в отношении русских – можно. Политика двойных стандартов теперь стала официальной. И я не понимаю, как в этих условиях Meta собирается делать вид, что она независимая и объективная площадка.

Впрочем, на имидж компании это вряд ли повлияет. Прецеденты дискриминации инакомыслия уже были в американских соцсетях. Например, Twitter удалял аккаунт [экс-президента США] Дональда Трампа, без предупреждения банил его сторонников. И эти случаи не вызвали оттока пользователей соцсети. Возможно, людям не так уж и важна объективность, или они ценят свой комфорт в социальной экосистеме больше, чем абстрактную справедливость. Условно говоря, после блокировки Трампа в Twitter, девочки из Милана не перестали выкладывать фотографии в Instagram. И я думаю, после российско-украинской истории будет так же», – поделился мнением эксперт.

Российские власти расценили решение американской Meta как экстремизм.Но вряд ли они смогут дать равноценный отпор платформе соцсетей, отмечает Платон Маматов. «У Meta какое-то безумное количество пользователей, несколько миллиардов человек. И территория покрытия соцсетей компании намного больше, чем территория РФ. Все, что может сделать Россия – запретить у себя Facebook и Instagram. Может быть, выписать какие-то штрафы, которые американская корпорация никогда не оплатит. Спектр действий ограничен возможностями нашего правительства. Запрещать, не пущать, отключать – и все», – резюмирует собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»