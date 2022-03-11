Призывы к геноциду русских: Госдума обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет

Госдума подготовит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой отреагировать на новые правила в американской Meta-платформе, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, где теперь разрешено публиковать призывы к убийству всех, кто считает себя русским. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение дал профильному комитету нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня в начале пленарного заседания нижней палаты парламента на новые правила обратил внимание депутат от ЛДПР Алексей Диденко. «На Meta-платформе произошли изменения правил контента. В соответствии с ними, на постсоветском пространстве на социальных сетях Meta-платформ – Facebook, Instagram и месенджере WhatsApp – не будут считаться нарушением призывы к убийству российских invaders – тех, кто вторгся, причем не в формулировке Вооруженных сил, что само по себе тоже является нарушением, а в отношении всех, кто причисляет себя к русским и оказался на территории Украины. Это фактически узаконивание призывов к геноциду», – заявил парламентарий, предложив совместно с Роскомнадзором проверить эти сообщения.

Комментируя это выступление, спикер Госдумы подчеркнул, что таким действиям должны дать оценку правоохранительные органы. «Будет правильным дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение к Генпрокурору, в Следственный комитет и незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, потому что это информационная война. Более того, эта война направлена конкретно против на наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны. Мы должны и оценку этому дать, и поручить с тем, чтобы правоохранительные органы занялись тем, чем положено в этой ситуации», – поручил Володин.

«А тот, кто такие команды дал, должен понять – несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам», – заявил Володин, добавив, что «они думать должны головой, что творят».

Как сообщал «Новый День», ранее соцсеть Facebook была заблокирована в России в ответ на закрытие доступа к аккаунтам «РИА Новости», телеканала «Звезда», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», созданным в соцсети. Генпрокуратура РФ признала сеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов российских СМИ.

Москва, Мария Соколова

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