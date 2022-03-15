Власти уговаривают свердловчан не скупать лекарства на год вперед

Минздрав Свердловской области объявил, что в регионе создан достаточный запас лекарств, и призвал людей «не создавать годовые запасы, особенно по тем препаратам, которые не будут востребованы».

Как сообщает ДИП со ссылкой на замминистра Елену Чадову, областные льготники обеспечены лекарствами на год вперед, федеральные – на восемь месяцев. В больницах, по ее словам, нужные препараты тоже есть. «В наших медицинских организациях есть резерв лекарственных препаратов. Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Лечебные учреждения уже заключили контракт либо находятся в процессе на последующие поставки», – заявила чиновница.

На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных лекарственных средств, заявили, что предприятие работает стабильно, сырья достаточно.

Как уже сообщал «Новый День», 5 марта с просьбой не скупать лекарства к свердловчанам обратился замгубернатора Павел Креков. «Если каждый придет и возьмет по 10 пачек чего-нибудь, хотим мы этого или нет, временный дефицит возникнет», – заявил чиновник и призвал свердловчан не бежать в аптеки для пополнения запасов, так как поставки лекарств продолжаются. Между тем 4 марта жители Екатеринбурга рассказали «Новому Дню», что в аптеках города заканчиваются некоторые лекарства. Это касается в основном таблеток для лечения редких либо хронических заболеваний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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