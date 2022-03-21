Снег в Екатеринбурге будет идти всю неделю

Сегодня в Екатеринбурге уже выпало 2,5 мм осадков, а до конца недели ожидается увеличение снежного покрова до 10 миллиметров. Об этом сообщили в администрации города. Вице-мэр Алексей Бубнов распорядился вывозить на полигоны не менее 2 тысяч тонн снега в сутки из каждого района Екатеринбурга.

Сегодня днем городские службы благоустройства задействуют в уборке улиц 369 рабочих и 161 единицу спецтехники, в том числе: 21 КДМ, 44 трактора, 3 снегопогрузчика, 16 фронтальных погрузчиков, 47 самосвалов, 12 грейдеров, 5 бульдозеров, 8 спецмашин «Скандия» и другие.

В ГУ МЧС предупреждают, что, по данным синоптиков, 22-24 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица. Спасатели советуют отказаться от длительных поездок на автомобиле и турпоходов. Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, с собой надо взять лопату, трос, топор и заряженный телефон. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности.

Напомним, утром из-за сильного снегопада к горожанам обратились специалисты ГИБДД. «Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности. Особенно опасны поездки во время снегопада, поэтому поездки лучше перенести на более благоприятное время. Именно во время снегопадов происходит увеличение числа ДТП, причинами которых становится выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям», – предупреждают в дорожной полиции.

Первое серьезное ДТП произошло уже в 9:30 – скорая помощь столкнулась с иномаркой. В составе медицинской бригады, которая ехала на вызов, травмированы три человека, в легковом автомобиле «Мицубиси» – водитель и девушка-пассажир. Также пострадали два пешехода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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