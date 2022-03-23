Садик, прославившийся черной перловкой, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Детский сад № 2 в Верхней Пышме, где детей накормили черной кашей, оштрафовали на 30 тысяч рублей, а его директора – на 3 тысячи рублей. Правда, причиной стало вовсе не низкое качество продуктов, а другие нарушения.

Напомним, скандал в детском саду произошел в январе 2022 года. Детей одной из групп накормили перловкой черного цвета, после чего у нескольких малышей были рвота и диарея, а группу закрыли на карантин. Сотрудники детского сада тогда говорили родителям, что перловка не черная, а синяя, потому что крупу не промыли перед варкой.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области официально завершило проверку в детском саду. Были проведены лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов, дезрастворов, материала от персонала. Работники пищеблока рассказали санитарным врачам, что перловая каша была не черной, она просто «окрасилась в результате соприкосновения со свеклой». Кроме того, Роспотребнадзор сделал запрос в местную больницу, где заверили: извещений о заболеваниях острыми кишечными инфекциями детей из садика № 2 не поступало.

Но нарушения в садике все-таки нашли, хоть и не связанные с черной кашей.

«Лабораторные испытания выявили несоответствие нормативным показателям только в пробе дезраствора, остальные пробы – в норме, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Кроме того, в ходе расследования выявлены нарушения, касающиеся отбора суточных проб готовой продукции, вакцинации сотрудников и требований к проведению влажной уборки и дезинфекции».

За эти нарушения юридическое лицо – детский сад № 2 – оштрафовали на 30 тысяч рублей, директора – на 3 тысячи рублей. Также по 1 тысяче рублей штрафов заплатили два работника пищеблока.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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