Была или нет черная перловка? Разбираемся с родителями и администрацией Верхней Пышмы (ФОТО)

Новость про черную перловку в детсаду Верхней Пышмы поделила родителей на два лагеря. Одни утверждают, что кормить и правда стали отвратительно, и случаи отравления были. Другие говорят, что водят в этот садик уже не первого ребенка – и никаких нареканий не было. Мэрия города тоже пока не нашла подтверждения фактам отравления «черной кашей». Но группа № 11 «Ромашки» все же закрыта на карантин.

Напомним, сегодня стало известно о скандале в садике № 2 Верхней Пышмы. Родители воспитанников анонимно опубликовали в соцсети фотографию страшной черно-серой перловой каши, выложенной на одну тарелку со свеклой и капустой. Якобы 12 января этим накормили детей в группе «Ромашки», после чего у них заболели животы. Родители говорят, что были случаи диареи и рвоты. 13 января всю группу закрыли на карантин. Но так ли все было на самом деле? Рассказ мам и пап из Верхней Пышмы и комментарии официальных органов расходятся. Мы собрали, что известно к этому часу.

Что говорят родители

«Новому Дню» удалось связаться с двумя мамами и папой, которые в двух независимых переписках и телефонном разговоре рассказали примерно одно и то же: 12 января у их детей заболел живот, была рвота и диарея. Позднее в родительском чате «Ромашек» начали появляться сообщения, что это не единичные случаи. Когда родители стали разбираться, оказалось, что дети ели некую черную кашу. Кто-то сфотографировал эту перловку, перемешанную со свеклой и капустой, но кто – неизвестно. В соцсети фото выложил аноним.

«У меня двое детей ходят в этот садик в разные группы. 12 января сын пришел домой бледный, сказал, что в садике невкусно и он ничего не ел после завтрака, потому что болел живот. Даже от булочки отказался. Дома тоже есть не стал, видимо, ему было плохо. С утра 13 января началась диарея, – рассказала мама одного из воспитанников группы «Ромашки». – Когда стало понятно, что это не только у нас, стали с родителями из группы обсуждать, задавать вопросы сотрудникам садика. И нам потом скинули фотографию кастрюли с той самой кашей – черной. Кто-то из нянечек признался, что она действительно была. Другие отпирались».

Позднее родителям дала ответ воспитатель группы «Ромашки». «Она сказала, что ходила к руководству, там ей ответили: каша была не черной, а синей. И все это потому, что перловка была плохо промыта, якобы она может давать такой цвет от воздействия с кипятком, – рассказала собеседница «Нового Дня» (скрин с ответом от воспитателя есть в распоряжении редакции, – прим. ред.). – Я потом посмотрела в интернете, что такое действительно бывает. Но такая синяя каша опасна, потому что выделяет вредные вещества – так написано в открытых источниках. Видимо, поэтому наши дети пострадали».

Другая мама рассказывает почти ту же историю. Добавляя, что одного из детей в садике вырвало еще днем 12 января – почти сразу после той синей каши. Но воспитатели не вызвали родителей, скрыли этот факт. Ребенка рвало вечером и ночью, и он сам рассказал, что плохо себя чувствовал еще с обеда.

«У пятерых детей отравление, как и писали ранее, группа закрыта на карантин, у одного ребенка врачи подтвердили отравление официально. На данный момент идет разбирательство», – рассказал «Новому Дню» папа одного из пострадавших. По его словам, у ребенка были диарея и рвота без температуры. То есть это не ротавирус, а именно – отравление некачественным продуктом. При этом отец добавляет, что раньше таких инцидентов в садике не было, хотя дети ходят далеко не первый год.

Интересно, что, как сообщают официальные источники, в группе «Ромашки» карантин был введен 13 января (такие данные приводит, например, прокуратура Верхней Пышмы), а родители говорят, что дети всю неделю продолжали посещать садик без проблем: «На карантин нашу группу закрыли только сегодня, 19 января, когда пошла шумиха в СМИ. Он продлится до 25 января», – рассказали они (приказ о закрытии группы № 11 на карантин есть в расположении редакции, – прим. ред.)

В социальных сетях, где сегодня бурно обсуждается инцидент с черной-синей кашей, родители поделились на два лагеря. Одни встали на защиту детского сада и руководства, другие – напротив. Одни говорят, что в садике всегда вкусно и сбалансированно кормят, другие – что детей обделяют (например, не дают фрукты, которые есть в меню, или какао). Достаточно почитать эту ветку, чтобы убедиться: истина, как всегда, где-то посредине.

Официальная позиция

Сразу после публикации новости в СМИ проверку начали управление Роспотребнадзора и прокуратура Верхней Пышмы. А местное гороно дало комментарий: «Управление разбирается в ситуации, описанной в социальных сетях и СМИ. В частности, дополнительная проверка в детском саду будет проведена специальной комиссией, в которую включены представители администрации городского округа, родительского комитета и иные эксперты. При этом на данный момент управление образования не располагает данными, подтверждающими факт отравления кого-то из воспитанников», – говорится в официальном сообщении, распространенном через департамент информполитики губернатора.

В мэрии Верхней Пышмы «Новому Дню» рассказали, что сегодня сотрудники управления образования уже побывали в детском саду № 2 и посмотрели меню, а также оценили внешний вид еды. «Предварительно установлено, что факты, опубликованные в соцсетях, не подтверждаются», – прокомментировала пресс-секретарь мэрии Верхней Пышмы Елена Снедкова. На вопрос корреспондента агентства – была ли закрыта группа «Ромашки» на карантин? – в администрации сказали, что карантин был, в качестве превентивной меры.

«Группа действительно была на карантине. У одного ребенка в тот день были проблемы со здоровьем, болел живот. Но официально в больнице диагноз «кишечная инфекция» не подтвердился. Тем не менее, чтобы остальные дети не заболели, всю группу высадили на карантин. Работает она сейчас или нет, не могу сказать», – отметила Елена Снедкова.

Заведующая детсадом № 2 Наталья Поцюпан рассказала «Новому Дню», что группа № 11 «Ромашки» посещает садик. Но на другие вопросы отвечать не стала: «Меня попросили не давать никаких комментариев, пока идет проверка прокуратуры и Роспотребнадзора. Проверка все покажет».

Как ранее сообщал «Новый День», прокуратуре Верхней Пышмы и Роспотребнадзору предстоит выяснить, соблюдались ли в садике санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, запрошены документы по закупке продуктов. Оба ведомства обещали сообщить о результатах проверки дополнительно.

Фото сегодняшнего меню садика и обеда предоставлено пресс-службой администрации Верхней Пышмы

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ольга Тарасова

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