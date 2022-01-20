Роспотребнадзор нашел нарушения на кухне в садике, прославившемся черной перловкой

Санитарные врачи установили, что в детском саду № 2 Верхней Пышмы в пищеблоке нарушались правила дезинфекции и требования по отбору суточных проб. Роспотребнадзор взял на лабораторные исследования образцы воды и пищи.

«Специалисты начали эпидемиологическое расследование в отношении МАДОУ «Детский сад № 2». В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Экстренных извещений о случаях заболевания воспитанников детсада инфекционными заболеваниями и жалоб от родителей в управление Роспотребнадзора не поступало».

При этом в распоряжении «Нового Дня» есть копия электронного письма, в котором сообщается, что 18 января обращение родителей зарегистрировано в системе ЕСИА Роспотребнадзора.

Напомним, накануне стало известно, что в детском саду Верхней Пышмы детей накормили черной перловкой. Несколько малышей отравились, хотя официальные органы эту информацию не подтверждают. Сотрудники детского сада на претензии родителей ответили, что каша была не черной, а синей. Такое бывает, если перловую крупу перед варкой не очень хорошо промыли. Но мамы считают, что такая еда опасна, и у детей была диарея и рвота.

Сейчас группа «Ромашки», где произошло отравление, находится на карантине – до 25 января (приказ о карантине есть в распоряжении «Нового Дня», это же подтверждают и родители воспитанников). Но официальные органы уверяют, что дети посещают садик.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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