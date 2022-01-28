В Новоуральске прокуратура проводит проверку из-за вспышки заболеваемости в нескольких детсадах

В ЗАТО Новоуральск местная прокуратура по сообщению СМИ начала проверку об ухудшении состояния здоровья воспитанников нескольких детских садов.

«По информации Межрегионального управления № 31 ФМБА России, в МАДОУ «Страна чудес» (детские сады № 12, 13) и МАДОУ «Росток» (детские сады № 35, 48) специалистами проводится эпидемиологическое расследование», – говорится в сообщении. В ведомстве проверят, соблюдались ли требования при санитарных обработках помещений детских садов.

При этом отмечается, что в больницы несовершеннолетние с признаками отравления не обращались. По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и Межрегионального управления № 31 ФМБА России, в детских садах воспитанники выведены на больничный в связи с инфекционными заболеваниями (ротовирусная инфекция).

Напомним, в январе в детском саду Верхней Пышмы детей накормили черной перловкой. Санитарные врачи установили, что в пищеблоке нарушались правила дезинфекции.

Новоуральск, Никита Кондрашин

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