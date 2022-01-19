У детей диарея и рвота: в детском саду Верхней Пышмы малышей накормили черной перловкой

В Верхней Пышме массово отравились дети из старшей группы детского сада № 2. По словам родителей, им на завтрак давали перловую кашу серо-черного цвета. У малышей – диарея и рвота. Группа закрыта на карантин.

По данным прокуратуры Верхней Пышмы, инцидент произошел еще 12 января. Детям на завтрак дали черную перловую кашу. После этого у некоторых живот заболел сразу же, у других признаки отравления начались ночью либо 13 января. В соцсетях родители рассказывают, что пострадала вся группа № 11 «Ромашки». У одних детей просто болел живот, у других были диарея и рвота. Буквально на следующий день группу закрыли на карантин.

Прокуратура Верхней Пышмы и Роспотребнадзор организовали проверку. Им предстоит выяснить, соблюдались ли в садике санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, запрошены документы по закупке продуктов. Оба ведомства обещали сообщить о результатах проверки.

Между тем новость вызвала шквал негатива в социальных сетях. Самое мягкое, что предлагают комментаторы, – накормить работников садика той самой кашей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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