Нарушали технику готовки и не следили за качеством: в садике с черной перловкой руководство привлекут к ответственности

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарного режима в детском саду Верхней Пышмы, где детей накормили черной кашей. Еду готовили с нарушением технологии, без контроля качества и безопасности. Не соблюдались требования влажной уборки и дезинфекции, а сотрудники не проходили вовремя медосмотры и не ставили прививки.

Результатами проверки с корреспондентом «Нового Дня» поделились родители воспитанников детского сада № 2 Верхней Пышмы. Напомним, там детей накормили перловкой черного цвета, после чего у нескольких малышей были рвота и диарея, а группу закрыли на карантин. Сотрудники детского сада говорили, что перловка не черная, а синяя, потому что крупу не помыли перед варкой.

«За выявленные нарушения виновные лица детского сада вызваны для составления протоколов об административном правонарушении, а также в адрес руководителя детского сада № 2 вынесены представления об устранении нарушений сан-эпид требований и об устранении нарушений технических регламентов таможенного союза», – говорится в заключении Роспотребнадзора.

Родители остались недовольны таким решением. «Хотелось бы, чтобы виновные были наказаны более серьезно, потому что это халатное отношение к выполнению своих обязанностей», – говорит одна из мам.

При этом родители признают: кормить в садике после публичного скандала стали лучше. Но опасаются, что это ненадолго.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»