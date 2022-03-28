Жители Зюзелки подали в суд на минприроды, чтобы защитить свой лес

Завтра, 29 марта, Полевской городской суд рассмотрит административный иск ТОС «Мое село» поселка Зюзельский к областному минприроды. Зюзельцы пытаются отвоевать свое право на сохранение примыкающего к селу леса.

Как рассказал «Новому Дню» председатель ТОС «Мое село» Александр Чистяков, истцы просят признать незаконным бездействие минприроды по вопросу лесоустроительных работ. «Лесной кодекс обязывает создавать вокруг сельских населенных пунктов особо защищенный участок леса на расстоянии 1 км от границы населенного пункта. Данный лес является средообразующим. В нем можно гулять, собирать грибы – вести обычный для сельского жителя образ жизни. Вот этого министерство и не сделало. И теперь на этой территории вырубается лес, – заявил Чистяков. – Кто его вырубает? Наш оппонент – ООО «Железянский рудник». У него есть лицензия на разработку недр, в которой указано, что участок недр расположен в 2 км к западу от поселка. Вроде бы вопрос исчерпан, ведь мы боремся за километровую охранную зону. Но лес вырубается уже в 500 метрах от поселка». По словам общественника, сельчане намерены отстоять свое право на благоприятную среду обитания.

Получить комментарий у директора Железянского рудника Гаджи Абдулкаримова не удалось, телефон недоступен. Но несколько месяцев назад бизнесмен заявил порталу «Полевской24.рф»: «Я очень сожалею о том, что пока не могу найти сотрудничества с жителями посёлка». Он также отметил, что готов создать экологический совет, куда войдут жители Зюзельского.

Как уже сообщал «Новый День», планы по строительству щебеночного карьера стали больной темой для Зюзельского уже много лет назад. В 2014 году конфликт между жителями поселка и ООО «Железянский рудник», желавшим начать здесь добычу щебня, не сходил с первых полос СМИ. Напряжение было так велико, что 1 августа 2014 года губернатор прислал в Зюзельский тогдашнего премьер-министра области Дениса Паслера, который встретился с населением. Большинство жителей – участников встречи ответили, что они готовы пожертвовать обещанными инвестором материальными благами ради того, чтобы сохранить природу поселка в нынешнем виде. «Это непростое для меня решение. Я считаю, что бизнес необходимо поддерживать, чтобы область могла жить и развиваться. Но если жители поселка против строительства карьера, правительство области будет поддерживать жителей Свердловской области», – заявил тогда Денис Паслер. Тем не менее, на сайте ООО «Железянский рудник» сообщается, что предприятие функционирует уже 15 лет и является «производителем высокопрочного базальтового щебня и изделий из базальта».

Полевской, Евгения Вирачева

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