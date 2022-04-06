Прокурор требует отменить областной закон об отзыве губернатора

Прокурор Свердловской области Борис Крылов потребовал признать утратившим силу закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-03 «Об отзыве Губернатора Свердловской области».

Соответствующий законопроект уже внесен в заксобрание. В пояснительной записке говорится, что областной закон об отзыве губернатора был принят в 2012 году в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ, но с 1 июня 2022 эта статья утратит силу. Причина – в том, что 21 декабря 2021 года был принят другой Федеральный закон, № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Новый закон не предусматривает прекращение полномочий губернатора в случае его отзыва избирателями.

Как уже сообщал «Новый День», по принятому в 2012 году закону инициатором отставки губернатора могла стать группа граждан не менее чем из 20 человек. Если инициатива исходила от партий, группа должна состоять не менее чем из 100 человек. В обоих случаях инициативной группе необходимо было зарегистрироваться в Избирательной комиссии Свердловской области и собрать не менее 25 % подписей избирателей, зарегистрированных в регионе. Затем избирком должен был назначить голосование. Губернатор считался бы отозванным, если бы за такое решение проголосовало более половины участников голосования. На практике дело до этого ни разу не дошло, хотя в 2013 году собрать подписи под инициативой пытались депутаты-коммунисты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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