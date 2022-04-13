Метеорологи продлили предупреждение о загрязнении воздуха, в Екатеринбурге ощущается неприятный запах

Жители Екатеринбурга сегодня с утра заметили в воздухе смог или дымку, а также ощутили неприятный запах, похожий на гарь. Метеорологи сообщают: до 16 апреля на территории Свердловской области сохраняются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

«С 20 часов 12 апреля до 20 часов 16 апреля объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Гидрометцентре.

Ранее предполагалось, что предупреждение снимут вечером 12 апреля, но ситуация с атмосферным воздухом не улучшилась. Возможно, помогут небольшие дожди, которые, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге пройдут 14 и 15 апреля. Правда, они будут кратковременными.

По данным мониторинга министерства природных ресурсов Свердловской области, на 12 апреля были зафиксированы превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций по диоксиду серы в городах: Красноуральск – 1,8 ПДКмр (предельно допустимая максимальная разовая концентрация); Серов – 1,6 ПДКмр. В других городах, включая Екатеринбург, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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