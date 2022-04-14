Смог в Екатеринбург принесли пожары на юге Сибири

Екатеринбург с начала недели задыхается от смога, а вчера горожане явственно ощущали в воздухе запах гари. По данным уральских метеорологов, причиной неблагоприятных погодных условий могут быть пожары в южной части Сибири.

Как сообщила главный свердловский синоптик Галина Шепоренко, в последние двое суток в нижних слоях тропосферы установились юго-воздушные потоки, которые несут погоду на Урал с Северного Казахстана, юга Тюменской и Омской областей. Снимки спутника показывают, что в этих районах фиксируются термоточки – то есть вероятные пожары. Поэтому не исключается, что дымка в Екатеринбурге, а также еще в нескольких городах связана с активным началом пожароопасного сезона на территориях юга Сибири, где уже нет снега.

Данные космического мониторинга 12.04.2022 (ФГБУ «НИЦ «Планета»)

Впрочем, скоро циркуляция атмосферы в Уральском регионе изменится, прогнозируют метеорологи. Уже завтра, 15 апреля, придет циклон из Поволжья, который принесет осадки и изменит направление ветра. На севере Свердловской области 15-16 апреля будут идти сильные ливни, при этом дождь может перемежаться со снегом. Также к выходным похолодает. С 17 по 20 апреля на Среднем Урале ночная температура воздуха составит -1…+4 °C, на севере региона возможны морозы -6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +5…+10 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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