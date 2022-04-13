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Среда, 13 апреля 2022, 14:06 мск

Новости Екатеринбург

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Синоптики предупредили о мощных ливнях на севере Урала

В Свердловской области ожидаются сильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. В бюллетене опасных и неблагоприятных метеоусловий сказано, что 15 апреля ливни пройдут на севере региона.

В свою очередь, в Екатеринбурге ожидаются лишь небольшие осадки завтра и послезавтра. Пока же город накрыл смог – до 16 апреля на территории Свердловской области сохраняются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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