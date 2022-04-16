АК «Победа» все лето не будет летать из Екатеринбурга в Анапу

Лоукостер «Победа» намерен на все лето приостановить рейсы в Анапу из девяти российских городов, в том числе – из Екатеринбурга. Об этом говорится в официальном заявлении авиакомпании.

«Победа» ссылается на «производственную необходимость» и «влияние совокупности внешних факторов». Как сообщается на сайте авиакомпании, на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

В сообщении уточняется, что пассажирам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за авиабилеты, приобретённые на сайте компании. Срок поступления денег зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней.

Если билет был куплен через турагентство, для оформления возврата компания просит обратиться в это агентство.

Как уже писал «Новый День», ранее рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая отменила авиакомпания Turkish Airlines. Кроме того, компания не полетит из столицы Урала в Анталью. Речь идет о рейсах, запланированных с 29 апреля. На них в Турцию должны были лететь туристы четырех крупнейших туроператоров, в том числе те, чей отдых сорвался в марте. Турагентства сообщают, что Turkish Airlines не полетят из Екатеринбурга весь летний сезон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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