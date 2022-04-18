Под Первоуральском пропала группа туристов, сплавлявшаяся по рекам Шишим и Чусовая

Несколько туристов под Первоуральском сплавлялись в выходные по рекам и должны были к вчерашнему вечеру добраться до точки сбора, но этого не произошло. На связь пропавшие не выходят. Предварительно установлено, что в поход отправились 8 человек, в группе были дети.

Первым тревогу забил знакомый туристов, который должен был забрать их на машине от места встречи. Когда группа вчера поздно вечером не вернулась, он обратился к спасателям. Известно, что туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

«Ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что туристическая группа сплавлялась по рекам Восточный Шишим – Чёрный Шишим – Большой Шишим – Чусовая. В назначенное время туристы не вышли в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль. К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было», – сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

К сегодняшнему утру поисковая группа уже составляет 22 человека и 10 единиц спецтехники. Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы.

«Поскольку группа не была зарегистрирована, это привело к задержке времени обнаружения пропажи. А сейчас осложняет поиски людей, потому что точная информация об их маршруте отсутствует», – говорят в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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