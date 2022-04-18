МЧС: найденные уральские туристы не нуждаются в медпомощи

Спасатели МЧС доставили в поселок Прогресс всех участников туристической группы, задержавшейся на маршруте при сплаве по рекам. Все восемь человек, среди них есть дети, чувствуют себя удовлетворительно. Люди не нуждаются в медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, туристы в выходные дни отправились на сплав по рекам Шишим и Чусовая. Вчера вечером группа должна была добраться до места сбора, но этого не произошло. Связи с ними не было. Знакомый туристов, который должен был забрать их вечером на машине, забил тревогу и обратился к спасателям. На поиски были подняты несколько десятков человек. Сегодня утром к месту сбора вышли три участника туристической группы. Навстречу остальным пяти отправились спасатели, чтобы быстрее их доставить к поселку. Как выяснилось, маршрут туристов пролегал по труднопроходимой местности, что и стало причиной задержки.

При этом туристическая группа не зарегистрировала свой поход в МЧС. Спасатели предупреждают, что информация о маршруте и предполагаемом времени выхода на конечную точку помогает оперативно начать поиски, если туристы вдруг заблудились на природе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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