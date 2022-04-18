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Понедельник, 18 апреля 2022, 11:41 мск

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Уральские туристы, потерявшиеся на сплаве, нашлись

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Туристы, потерявшиеся под Первоуральском, самостоятельно вышли к конечной точке маршрута. Их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», туристическая группа – восемь человек, в том числе дети – отправилась в минувшие выходные на сплав по рекам Шишим и Чусовая. В назначенный час они не вышли к месту сбора, с ними не было связи. Знакомый туристов забил тревогу и обратился в полицию. На поиски потерявшихся были направлены спасатели, правоохранители и волонтеры.

Дополнено. По уточненной информации, на условленное место вышли три человека, которые отделились от основной группы. Еще пять туристов продолжают движение к точке сбора. Людям приходится добираться по труднопроходимой местности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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